Российский фотограф раскрыл правила эффектных снимков

Российский фотограф Владимир Широков раскрыл два правила съемки, которые помогут сделать удачные снимки. Его слова приводит РИА Новости.

В первую очередь он отметил важность освещения: «30 лет снимая портреты звезд, могу вам абсолютно компетентно заявить, что самый украшающий свет — это дневной».

Кроме того, по словам Широкова, чтобы получить эффектные кадры, необходимо снимать с правильного ракурса. «Если опустить камеру и сделать фото снизу, это будет очень некрасиво, если я подниму выше — сразу стану другим человеком», — объяснил эксперт.

В объектив Широкова попадали такие исполнители, как Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Дима Билан, телеведущая Тина Канделаки, актриса Рената Литвинова и многие другие. Также фотограф неоднократно сотрудничал с модными изданиями L’Officiel, Harpers Bazaar и Elle.

В июле блогерша из США раскрыла секреты эффектных поз для фото и прославилась. Бонни Родригес Крживицки (Bonnie Rodríguez Krzywicki) публикует коллажи, на которых демонстрирует сперва неудачный, а затем удачный ракурс для фотографий. Так она демонстрирует, как положение тела в кадре может повлиять на качество снимка.