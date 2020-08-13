Посла Белоруссии вызвали в МИД Германии

Посла Белоруссии в Германии Дениса Сидоренко вызвали в министерство иностранных дел страны. Об этом стало известно изданию Bild.

По его данным, во второй половине дня в четверг, 13 августа, дипломату разъяснили позицию Берлина о ходе выборов в Белоруссии. «Теперь МИД Германии реагирует на выборы в Белоруссии», — сказано в сообщении издания.

10 августа официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что президентские выборы в Белоруссии проходили не в соответствии с демократическими стандартами. Отдельно он отметил неприемлемость жесткого подавления народных выступлений: по его словам, соблюдение прав человека должно быть важным приоритетом для белорусского правительства.

По всей Белоруссии уже несколько дней проходят массовые протесты. Их участники требуют отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых, честных выборов главы государства. Протесты разгоняются с помощью спецсредств. Задержаны несколько тысяч человек.