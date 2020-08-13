Стало известно о намерении Трампа сменить министра обороны

Президент США Дональд Трамп недоволен работой главы Пентагона Марка Эспера. Из-за этого последнего может ждать отстранение от должности, передает Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники.

Официальный представитель Белого дома Джадд Дир в разговоре с Reuters опроверг информацию о таком намерении американского лидера. Однако источники, близкие к Трампу, утверждают обратное.

Так, министра обороны могут сменить из-за разногласий с американским лидером по нескольким вопросам. В частности, стало известно, что глава государства недоволен тем, что Эспер не поддержал его решение о введении федеральных сил для подавления беспорядков в США, начавшихся в конце мая.

Помимо этого, глава Пентагона запретил использовать флаг Конфедеративных Штатов Америки (КША) на американских военных объектах. Президент же требовал вывешивать его, ссылаясь закон о свободе слова.

Трамп может отстранить Эспера, если победит на президентских выборах 3 ноября этого года. При этом данные разных источников относительно того, готов ли сам министр оставаться на должности, отличаются. Некоторые считают, что Эспер покинет свой пост независимо от исхода голосования. Другие же уверяют, что он готов и дальше работать с американским лидером.

Марк Эспер был назначен на должность главы Пентагона летом 2019-го. До назначения он работал штатным лоббистом в военно-промышленной компании Raytheon.

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