Американцы перепутали флаг Норвегии с «флагом расистов» и оскорбились

Владельцы отеля «Скандинавский ананас» в Сейнт-Джонсе (штат Мичиган) были вынуждены снять флаг Норвегии: протестующие перепутали его с флагом Конфедерации. Об этом сообщает Lansing State Journal.

Норвежский флаг висел перед входом в особняк, который семейная пара Кьерстен и Грег Оффенбекер переделали под отель. Они владеют заведением с 2018-го, и вывесили флаг сразу же после открытия. Это связано с тем, что дедушка супруги родом из Норвегии, и вывешенное полотнище — дань уважения корням.

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По словам пары, они не раз сталкивались с возмущением американцев. Те путали флаг Норвегии с флагом Конфедеративных Штатов Америки (КША). На обоих изображены синие кресты на красном фоне, однако детали на полотнищах отличаются, и сами кресты расположены по-разному. Обычно посетители меняли свое мнение после объяснений, однако теперь о паре Оффенбекер стали ходить неприятные слухи: люди считали, что они специально вывешивают «флаг расистов» из КША. Владельцы решили снять полотнище, поскольку боялись за свою жизнь — местные жители могли всерьез оскорбиться и напасть на пару. Так, Оффенбекерам уже пришли десятки писем с обвинениями в расизме и угрозами.

В период с 1861-го по 1865 год на территории современных США существовала Конфедерация южных штатов. Во время гражданской войны в стране, которая длилась с 1861 по 1865 годы, произошло столкновение между представителями Севера и рабовладельческого Юга, конфедератами. Южане проиграли войну, что привело к отмене рабства. Несмотря на это, в южных штатах остались некоторые символы конфедератов. Многие американцы считают это проявлением расизма, однако сторонники сохранения символики и названий, касающихся конфедератов, заявляют, что это является неотъемлемой частью истории США.