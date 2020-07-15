Трамп вступился за «расистский» флаг

Президент США Донад Трамп вступился за флаг Конфедеративных Штатов Америки, который многие граждане считают расистским. Об этом он заявил в эфире CBS.

По словам американского лидера, демонстрация боевого знамени конфедератов остается вопросом свободы слова. «Я знаю людей, которые любят флаг конфедератов, и они не думают при этом о рабстве. Я просто считаю, что это свобода слова: будь то флаг конфедератов, или Black Lives Matter ("Жизни чернокожих важны"), или что угодно еще, о чем люди хотят говорить», — объяснил свою позицию он.

В конце июня губернатор американского штата Миссисипи Тейт Ривз рассказал о намерении поменять флаг штата, содержащий символику Конфедерации южных штатов. По его словам, законодатели штата уже несколько дней обсуждают концепцию нового флага, однако к успеху они так и не пришли. Губернатор отметил, что задача объединения жителей штата, стоящая перед ним, даже сложнее, чем борьба с коронавирусом или последствиями торнадо и наводнений.

В период с 1861-го по 1865 год на территории современных США существовала Конфедерация южных штатов. Во время гражданской войны в стране, которая длилась с 1861 по 1865 годы, произошло столкновение между представителями Севера и рабовладельческого Юга, конфедератами. Южане проиграли войну, что привело к отмене рабства и подневольной работы. Несмотря на это, в южных штатах остались некоторые символы конфедератов. Многие американцы считают это проявлением расизма, однако сторонники сохранения символики и названий, касающихся конфедератов, заявляют, что это является неотъемлемой частью истории США.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!