Названа главная цель США при перебросе сил в Европе

Заместитель начальника Объединенного комитета начальника штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен назвал главную цель передислокации американских сил в Европе. По его словам, это необходимо для укрепления сдерживания России. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил Хайтен в ходе онлайн-дискуссии, организованной Гудзоновским институтом в Вашингтоне, США перемещают свои силы, чтобы иметь возможность «усовершенствовать готовность и разместить их снова в Европе на ротационной основе, и в некоторые другие места в Европе, чтобы мы могли быть более готовы к угрозе».

Он назвал «более активными партнерами» Польшу и Румынию, а также черноморские территории, поскольку «это то, где мы укрепляем наше сдерживание против России, что является приоритетом номер один министра обороны».

Хайтен также отметил, что после передислокации наибольший контингент сил США все равно останется в Германии, признав при этом, что в Берлине «расстроены по ряду причин».

«Я думаю, что все наши союзники по НАТО понимают, какую структуру мы хотим выстроить. Важно смотреть на НАТО через призму 2020 года, а не 1991 года», – подчеркнул он.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что США выведут из Германии около 11,9 тысячи расквартированных там военнослужащих, а также перенесут штаб Европейского командования ВС США в Бельгию. По его словам, передислокация американских сил произойдет в течение ближайших недель. Из перемещаемых военных около 5,6 тысячи отправятся в другие страны НАТО, а еще 6,4 тысячи вернутся в США и будут находиться в Европе на ротационной основе. Они будут нести службу в том числе на востоке и в районе Черного моря с целью сдерживания России.