Дерущиеся бизоны преградили дорогу автомобилистам и попали на видео

Два самца бизонов в американском национальном парке Йеллоустоун, штат Вайоминг, устроили драку на шоссе и перегородили дорогу автомобилистам. На видео с животными обратил внимание сайт телеканала NBC 12.

Запись опубликовало руководство парка в Twitter. На ней видно, как два бизона выскакивают на шоссе перед остановившимися автомобилями и с разбегу бодаются головами. В результате одно животное сметает другое на противоположную сторону дороги.

«Брачный сезон у бизонов продолжается в парке Йеллоустоун. Сейчас самцы особенно агрессивны, хотя все бизоны и другие дикие животные могут быть опасны. Всегда сохраняйте дистанцию более 20 метров от бизонов и лосей и более 100 — от других диких животных», — говорится в подписи к видео.

Самцы бизонов могут весить до тонны.

Ранее сообщалось, что в Национальном парке Йеллоустон, США, агрессивный бизон несколько раз боднул пенсионерку, которая попыталась его сфотографировать. Животное решило, что женщина ему угрожает, и напало на нее.