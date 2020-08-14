«Афиша Daily» представила спецпроект к годовщине смерти Виктора Цоя

«Афиша Daily» представила спецпроект «Кончилось лето», приуроченный к 30-й годовщине со дня смерти Виктора Цоя. Цикл материалов, посвященных музыканту, был опубликован на сайте издания.

Проект рассказывает «о том, каким Цой был для современников, как он вдохновлял последователей и почему он — центральная фигура постсоветской культуры даже в 2020 году». «За все эти годы не нашлось никого, кто мог бы заменить его по важности и значимости не только для местной музыки, но и культуры и общественной жизни в целом. Его песни поют и протестующие в Минске, и участники провластных митингов, и Антон Севидов, и Надежда Кадышева. Цой — наша последняя скрепа. И другой такой не будет», — говорится во вступлении к проекту.

Авторы спецпроекта вспомнили, как записывался дебютный альбом «Кино» и как создавался фильм «Лето», порассуждали о превращении стены Цоя в неофициальный мемориал и рассказали, как в начале 2000-х годов Михаил Козырев и «Наше радио» канонизировали лидера группы «Кино».

Виктор Цой погиб в возрасте 28 лет 15 августа 1990 года после того, как его «Москвич» вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Икарус» на трассе Слока — Талси. Водитель автобуса был признан невиновным.