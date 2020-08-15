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В России подешевели авиабилеты в несколько регионов

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Фото Михаила Воскресенского / РИА Новости

В России подешевели авиабилеты в несколько регионов, в том числе в Краснодарский край и Дагестан. Об этом «Ленте.ру» сообщили в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.

По данным сервиса, заметнее всего понизились цены на авиабилеты в Сочи — новая цена составляет 5800 рублей, на 37 процентов дешевле, чем в июле. Также уменьшилась стоимость перелета в Махачкалу — на 23 процента, до 4700 рублей, и в Геленджик — на 15 процентов, до 6200 рублей.

В топ подешевевших направлений также вошли Ижевск (билет на август стоит 5300 рублей, на 12 процентов дешевле, чем в июле), Анапа (5800 рублей, ниже на 12 процентов), Назрань (3900 рублей, ниже на 7 процентов), Новосибирск (7800 рублей, ниже на 6 процентов), Архангельск (6200 рублей, ниже на 6 процентов), Якутск (19 600 рублей, ниже на 5 процентов), Симферополь (6900 рублей, ниже на 4 процента).

Жители Москвы смогут выгодно слетать в Махачкалу — стоимость билета понизилась на 25 процентов и теперь составляет 4200 рублей. Перелеты в Ижевск и Новосибирск стали дешевле на 20 процентов, в среднем за них придется заплатить 4000 и 5500 рублей соответственно. На 15 процентов снизились цены в Симферополь (5500 рублей) и Геленджик (5100 рублей). Билеты до Анапы подешевели на 12 процентов до 4300 рублей. Кроме того, на 7 процентов снизилась стоимость перелета в Тюмень и теперь в августе составляет 4300 рублей, на 6 процентов — в Калининград (5300 рублей), на 5 процентов — в Астрахань (4400 рублей) и на 4 процента — в Красноярск (6200 рублей).

Для жителей Санкт-Петербурга билеты в Астрахань и Махачкалу подешевели на 26 процентов и стоят от 4700 рублей и 5400 рублей соответственно. Цены на перелет в Анапу стали ниже на 16 процентов (6900 рублей), на 12 процентов — в Нижний Новгород (6000 рублей), на 10 процентов — в Архангельск (4600 рублей). Выгоднее стали билеты в Киров (4600 рублей, ниже на 8 процентов), Симферополь (7300 рублей, ниже на 8 процентов), Уфу (5500 рублей, ниже на 5 процентов), Оренбург (8500 рублей, ниже на 3 процента), Калининград (5400 рублей, ниже на 2 процента).

Ранее сообщалось, что дешевле всего покупать билеты в воскресенье, так как в этот день их цена дешевле в среднем на 4 процента. Эксперты сервиса по поиску авиабилетов Skyscanner также рекомендовали вылетать в пятницу, потому что это в среднем на 20 процентов дешевле, чем в любой другой день недели. Кроме того, не стоит всегда покупать билеты в обе стороны у одной авиакомпании — иногда дешевле будет лететь разными.

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