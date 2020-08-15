Стали известны возможные планы окружения Лукашенко о бегстве из Белоруссии

Окружение президента Белоруссии Александра Лукашенко интересовалось у представителей Кремля о возможности бегства в Россию. Об этих планах стало известно Bloomberg.

По информации агентства, российская сторона также допускает, что уход Лукашенко с поста главы государства вероятен. При этом некоторые чиновники предполагают, что жесткое подавление выступлений может на какое-то время сохранить ему власть.

Сам Лукашенко заявлял, что не покидал Белоруссию, несмотря на сообщения о том, что 9 августа, в день выборов, его самолет вылетел из страны. Точкой прибытия президентского борта EW-301PJ была обозначена Турция. Кроме того, он пожаловался на то, что вокруг его персоны создаются фейки, которые нужны для того, чтобы создать «подленькое настроение» у народа.

Ранее 15 августа Лукашенко обсудил происходящее в Белоруссии с президентом России Владимиром Путиным. Они выразили надежду, что ситуация в стране в скором времени будет урегулирована. Главы двух государств также отметили важность предотвращения попыток деструктивных сил нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству Москвы и Минска.

Вечером 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста из-за недовольства жителей итогами выборов президента. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек.

По данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,1 процента. Она заявила, что не признает эти результаты.