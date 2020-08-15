Лукашенко пожаловался на создающие «подленькое настроение» фейки про себя

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вокруг его персоны создаются фейки, которые нужны для того, чтобы создать «подленькое настроение» у народа. На это политик пожаловался во время совещания в Минске, его слова приводит агентство БЕЛТА.

«Эти, которые бродят по улицам, они же этого в большинстве своем не понимают. Это понимают те, кто координирует и направляет», — начал Лукашенко, заметив, что «координирующие и направляющие» иногда «работают профессионально», используя постановочные кадры и фейки.

Президент вспомнил, что на днях СМИ сообщили о неком доме в Москве, который принадлежит ему (возможно, речь идет о даче в подмосковной Балашихе, которую связывают с Лукашенко — прим. «Ленты.ру»). «Я сейчас публично хочу сказать: нашли — заберите его. У меня в Белоруссии собственности нет, кроме резиденции официальной, где я живу в деревне. Нет, вот эти начинают фейки. Оказывается, я уже из страны уехал позавчера, оказывается, я не то умер, не то заболел. И это все крутится. Для чего? Чтобы у народа создать вот это подленькое настроение», — заявил Лукашенко.

Действующий президент заверил, что создать такое настроение не получится. Кроме того, он подчеркнул, что правительство не должно допустить этого.

Во время совещания Лукашенко также сказал, что хочет пообщаться со своим российским коллегой Владимиром Путиным на фоне продолжающихся в республике акций протеста. Он посчитал, что существующая «угроза» касается уже не только Белоруссии.

Вечером 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста из-за недовольства жителей итогами выборов президента. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек.

По данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,1 процента. Она заявила, что не признает эти результаты.