В России выявили 5061 новый случай заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявили 5061 новый случай заражения коронавирусом в 84 регионах страны. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.

Больше всего заражений зафиксировали в Москве (695), Санкт-Петербурге (162), Свердловской (158) и Московской областях (153). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (8), Чечне (6), Севастополе (4) и Еврейской автономной области (3).

Также за последние сутки полностью выздоровели 6477 человек, умерли 119.

С начала пандемии в России выявили 917 884 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период выздоровели 729 411 человек, умерли 15 617.

11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса, ее назвали «Спутник V». Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что препарат показал высокую эффективность. Представители западных стран раскритиковали препарат, усомнившись в данных о его тестировании. В Минздраве обещали предоставить всю интересующую информацию.