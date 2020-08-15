Размахивавший младенцем россиянин объяснился словами о «подвижных обезьянках»

Размахивавший младенцем россиянин объяснил свой поступок на видео в полицейском участке. Запись опубликовал Telegram-канал «LIFE SHOT».

Мужчина пояснил, что на записи видно, как он «достаточно небрежно обращается с ребенком». По его словам, может возникнуть впечатление, что есть некая с его стороны небрежность. Также он рассказал, что у него есть свои представления о том, как нужно обращаться с детьми.

«Если мы посмотрим на маленьких обезьянок, это весьма подвижные существа. Все-таки мы живем в доминистической системе, которая говорит о том, что мы все произошли от них. Соответственно, активность, я считаю, что необходимо ребенку давать с детства. Давать ему ползать, быть "немножечко на шарнирах". Кувыркать его, жамкать, и все такое прочее. Именно это дает в итоге правильное формирование костного аппарата, связок, что самое главное. Суставы становятся более подвижными», — объяснил россиянин.

Он также рассказал, что официально не трудоустроен. По его словам, в Сочи они с женой приехали рожать ребенка и остались попутешествовать.

Ранее сообщалось, что россиянина, который размахивал младенцем и снял это на видео, доставили в отдел полиции в Сочи, сейчас решается вопрос о передаче ребенка в органы опеки. Выяснилось, что родители младенца — 35-летний житель Москвы и 27-летняя жительница Белгорода.

Ранее 15 августа отдыхавший в Ажекском экопарке в Сочи мужчина записал видео, на котором размахивал ребенком как игрушкой. Он опубликовал ролик в своем Instagram. На записи видно, что он держит младенца за ногу, присвистывает, качает его вверх и вниз. После этого он берет его другой рукой и начинает раскачивать из стороны в сторону, смотря в камеру. Когда младенец начинает хныкать, он подносит его к камере. На этом запись заканчивается.