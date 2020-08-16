Детский омбудсмен отреагировала на видео с размахивавшим младенцем россиянином

Детский омбудсмен Анна Кузнецова отреагировала на видео с размахивавшим младенцем россиянином. Она написала об этом пост на своей странице в Instagram.

«Если эти люди хотели хайпа, они его получили. Всю ночь мне пишут возмущенные люди, и их можно понять. Мне прислали ссылку на видео, где, предположительно, папа держит младенца за ногу на вытянутой руке и машет ею как чем-то неживым... Я пересмотрела — это не кукла, это девочка!» — написала Кузнецова.

Она добавила, что девочку зовут Шутка. По ее словам, утром она связалась со всеми службами Краснодарского края.

Родители младенца — 35-летний житель Москвы и 27-летняя жительница Белгорода. Мужчину доставили в отдел полиции в Сочи, сейчас решается вопрос о передаче ребенка в органы опеки.

Мужчина объяснил свой поступок тем, что у него есть свои представления о том, как нужно обращаться с детьми. «Если мы посмотрим на маленьких обезьянок, это весьма подвижные существа. Все-таки мы живем в доминистической системе, которая говорит о том, что мы все произошли от них. Соответственно, активность, я считаю, что необходимо ребенку давать с детства», — заявил он на допросе в полиции.

15 августа отдыхавший в Ажекском экопарке в Сочи мужчина опубликовал видео, на котором размахивал ребенком, в своем Instagram. На записи видно, что он держит младенца за ногу, присвистывает, качает его вверх и вниз. После этого он берет его другой рукой и начинает раскачивать из стороны в сторону, смотря в камеру.