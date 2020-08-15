Лауреаты стипендии президента Белоруссии массово отказались от нее

Стипендиаты, лауреаты, премианты и дипломанты специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, одаренных студентов и учащихся массово отказались от званий и привилегий. Текст открытого письма опубликовало издание Tut.by.

Как объяснили подписавшиеся, они сделали это во имя справедливости и мира. «Мы заявляем: нам стыдно нести это звание», — говорится в письме. По словам отказавшихся, белорусы больше не чувствуют себя в безопасности и не могут спокойно высказывать свое мнение.

Подписавшиеся потребовали отставки президента страны Александра Лукашенко, освобождения политзаключенных и задержанных в ходе протестов, проведения новых выборов. Они также призвали остановить насилие со стороны милиции и преследование журналистов.

Ранее от премии президента Александра Лукашенко отказался оперный певец Илья Сильчуков. Кроме того, дирижер и скрипач Владимир Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена Франциска Скорины.

Белоруссию охватили массовые акции протеста против официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняли протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. ОМОН стрелял по окнам жилых домов и штурмовал подъезды, где пытались укрыться участники уличных акций.