Бельгийский велогонщик упал с моста во время заезда

Бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул, выступающий за Deceuninck-Quick Step, упал с моста во время «Джиро ди Ломбардия». Об этом в Twitter сообщили представители команды.

На одном из спусков Эвенепул резко затормозил и вылетел с трассы. По информации The Sun, бельгиец упал с моста высотой 30 футов (более девяти метров). Спортсмен госпитализирован, он находится в сознании.

Победу в «Джиро ди Ломбардия» одержал датчанин Якоб Фульсанг из Astana Pro Team, вторым стал новозеландец Джордж Беннетт (Jumbo-Visma), третьим финишировал россиянин Александр Власов (Astana Pro Team).

6 августа в результате аварии во время гонки «Тур Польши» другой представитель команды Deceuninck-Quick-Step Фабио Якобсен был госпитализирован и введен в искусственную кому. Спортсмен столкнулся с нидерландским соперником Диланом Груневегеном из Jumbo-Visma, в результате чего вылетел за пределы трассы.