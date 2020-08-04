17-летний велогонщик попал под машину на тренировке и умер

Немецкий велогонщик Ян Ридманн умер после ДТП. Об этом сообщает портал Cycling Weekly.

По информации источника, инцидент произошел в субботу, 1 августа. Ридманн попал под машину во время тренировки недалеко от Нюрнберга. Спортсмен на вертолете был доставлен в больницу, где позже скончался. Причиной стала травма головы. Гонщику было 17 лет.

Ридманн состоял в молодежном составе команды Team Auto Eder Bayern (U19). Руководство и спортсмены выразили соболезнования семье гонщика.

25 июля сообщалось о смерти 19-летней футболистки из молодежной сборной Азербайджана. Причиной стала онкологическая болезнь. С недугом девушка боролась на протяжении более чем года.