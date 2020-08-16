В крови размахивавшего младенцем россиянина нашли наркотики

В крови россиянина, размахивавшего младенцем вниз головой, обнаружили следы наркотиков. Об этом сообщает портал «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу УВД по Сочи.

В ходе проверки правоохранители нашли у родителей ребенка, 35-летнего москвича и 27-летней уроженки Белгорода, вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета, предположительно, марихуану, а также приспособление для употребления наркотических веществ, внутри которого имелись продукты горения темно-коричневого цвета.

Россиянина арестовали на 10 суток за неповиновение полиции. Вместе с ним под стражей находится супруга мужчины — мать девочки. В настоящее время решается вопрос о передаче ребенка в органы опеки.

15 августа отдыхавший в Ажекском экопарке в Сочи мужчина опубликовал видео, на котором размахивал ребенком, в своем Instagram. На записи видно, что он держит младенца за ногу, присвистывает, качает его вверх и вниз. После этого он берет его другой рукой и начинает раскачивать из стороны в сторону, смотря в камеру. Мужчина объяснил свой поступок тем, что у него есть свои представления о том, как нужно обращаться с детьми.