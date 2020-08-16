Шерон Стоун анонсировала выход своих мемуаров

Голливудская актриса и продюсер Шерон Стоун в марте 2021 года выпустит свои мемуары. В книге она расскажет о своей жизни, карьере и поделится самыми сокровенными моментами из разных периодов своей судьбы. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

«Я научилась прощать непростительное. Я надеюсь, что когда я разделю свое путешествие, вы тоже научитесь делать то же самое», — написала 62-летняя актриса.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на издательство Alfred A. Knopf, в книге под названием «The Beauty of Living Twice» («Красота жить дважды») Стоун расскажет о своем тяжелом детстве в Пенсильвании, о своей работе в фильмах «Основной инстинкт» и «Казино», о двух своих браках, перенесенном в 2001 году инсульте, а также о своей общественной деятельности.

«Стоун на этих страницах перекликается с Стоун, которая попадала в заголовки газет на протяжении всей своей карьеры: она смелая, честная и откровенная», — цитирует издание сообщение издательства.

Ранее Шерон Стоун сообщила, что ее аккаунт в приложении Bumble, запущенном российским бизнесменом, оказался заблокированным. По словам актрисы, сотрудники сервиса для свиданий просто не поверили, что в приложении хочет зарегистрироваться настоящая Шерон Стоун.