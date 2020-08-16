Известный бренд изменил название соуса после дискуссий о расизме

Известный немецкий бренд Knorr решил изменить существующее с 1903 года название соуса Zigeunersauce («Цыганский соус») после дискуссий о расизме. Об этом в воскресенье, 16 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Bild am Sonntag.

В компании отметили, что понятие «цыганский» может быть негативно интерпретировано, поэтому вскоре на полках магазинов появится тот же соус, но под названием Paprikasauce Ungarische Art («Соус с паприкой по-венгерски»).

Центральный совет немецких синти и рома оценил такое решение Knorr, но добавил, что сам факт роста антицыганских настроений в Европе — значительно более важная и серьезная проблема, чем смена названия соуса.

Ранее сообщалось, что американская хоккейная команда «Чикаго Блэкхоукс» (Chicago Blackhawks) запретила своим фанатам надевать индейские головные уборы на домашних матчах из соображений борьбы с расизмом. «Это священные символы, традиционно предназначенные для лидеров, заслуживших большое уважение в своем племени, и их не стоит обобщать или использовать как костюм или повседневную одежду», — пояснила свое решение администрация клуба.