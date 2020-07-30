Фанатам названной в честь индейца команды запретили индейские головные уборы

Американская хоккейная команда «Чикаго Блэкхоукс» (Chicago Blackhawks) запретила своим фанатам надевать индейские головные уборы на домашних матчах из соображений борьбы с расизмом и уважения к коренным американцам. Об этом сообщает Associated Press.

«Это священные символы, традиционно предназначенные для лидеров, заслуживших большое уважение в своем племени, и их не стоит обобщать или использовать как костюм или повседневную одежду», — пояснила свое решение администрация клуба.

При этом поменять название и логотип, на котором изображен коренной американец, команда отказалась. Прозвище клуба отсылает к дивизии «Блэкхоук», участвовавшей в Первой мировой войне — ее назвали в честь известного вождя индейского племени сауков.

Ранее сообщалось, что команда «Вашингтон Редскинс» («Вашингтонские краснокожие») поменяла название и логотип из-за обвинений в расизме. Рассматривает такой шаг и бейсбольная команда «Кливленд индианс» («Кливлендские индейцы»)