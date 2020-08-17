На Дальнем Востоке захотели создать беспилотное аэросервисное сообщение

Первым дальневосточным регионом для реализации проекта беспилотного аэросообщения может стать Сахалинская область. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, передает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Отмечается, что при помощи проекта планируется создать аэросервисную платформу для опыления и полива, а также оказывать услуги по автономной логистике федеральным почтовым сервисам и системам электронной коммерции. В случае успеха проект будет запущен и в других регионах Дальнего Востока.

Развитие цифровой экономики в России предусмотрено нацпроектом «Цифровая экономика», который реализуется по инициативе президента страны Владимира Путина. Проект предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки. Всего на реализацию нацпроекта планируется выделить более 1,8 триллиона рублей до 2024 года.