Росстат захотел потратить миллионы рублей на отпугиватели собак

Росстат захотел закупить для своих сотрудников отпугиватели собак. Соответствующая заявка размещена на сайте ведомства.

Из нее следует, что Росстату требуется 2,5 тысячи устройств, на которые он готов потратить 5,3 миллиона рублей (стоимость одной штуки — 2,1 тысячи рублей).

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Оплата будет произведена до конца нынешнего года, однако использовать отпугиватели собираются только в 2021-м при реализации социальных программ, в частности, касающихся наблюдения за доходами населения. Такой опрос Росстат собирается провести в январе-феврале следующего года. Он должен охватить 60 тысяч семей.

Таким образом, в запланированной на конец 2020 года всероссийской переписи населения использовать отпугиватели собак не планируется.

Аукцион, на котором будет выбран подрядчик, должен состояться 25 августа. Заявки принимаются до 21 августа.