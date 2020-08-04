В российском городе появятся автобусы с цитатами Путина

В Улан-Удэ решили закупить автобусы с цитатами президента России Владимира Путина. Общая стоимость составила почти 200 миллионов рублей, одна машина обойдется в 4,7 миллиона рублей. Об этом сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на госзакупки.

Мэрия города объявила два конкурса на поставку автобусов для муниципального предприятия «Городские маршруты». Согласно одному контракту, в городе должно появиться 22 автобуса (104,3 миллиона рублей), согласно другому — 20 (94,8 миллиона рублей). При этом на первую закупку выделят деньги из федерального, республиканского и городского бюджетов, а на вторую — только из республиканского.

Главной особенностью новых автобусов станут высказывания Путина на бортах машин. В файле с макетами главе государства приписывают следующие цитаты: «Народный бюджет — инициатива людей», «Дальний Восток — ключевое направление развития». Ниже идет подпись: «Владимир Путин».

Сообщается, что надписи не являются окончательными и подлежат дополнительному обсуждению после заключения контракта с победителем конкурса.

Издание пишет, что ранее подобная схема использовалась в Кузбассе. На некоторых автобусах были надписи, приписанные Аману Тулееву (бывший губернатор Кемеровской области). Например, одна из цитат была такой: «Дорогие земляки! Здоровья вам и удачи!» После отставки Тулеева на фоне трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» надписи убрали.

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