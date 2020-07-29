Траты «Роскосмоса» станут секретом

Российское правительство решило засекретить траты госкорпорации «Роскосмос», ограничив информацию о госзакупках. Об этом говорится в проекте постановления кабмина.

В пояснительной записке к документу уточняется, что такие меры стали приниматься, чтобы не дать возможность иностранным государствам анализировать открытую информацию.

Таким образом, секретными станут траты не только на освоение космического пространства, но и госзакупки, связанные с созданием космических материалов и технологий, а также затраты на ремонт, обслуживание и утилизацию космической техники.

О стремлении засекретить часть госзакупок сообщалось еще в начале лета. Тогда российский Минфин предлагал скрыть траты не только Роскосмоса, но также Росгвардии и Федеральной службы охраны (ФСО). Пока в России засекречены только госзакупки Минобороны, ФСБ и Службы внешней разведки.