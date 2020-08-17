Раскрыто влияние изоляции в России на распространение коронавируса

Строгая изоляция в России не привела к значимому снижению распространения коронавируса. Влияние введенных мер раскрыл бывший главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Николай Малышев, передает «Интерфакс».

По словам специалиста, россиянам надо дождаться появления эффективной вакцины или смириться с необходимостью жить с коронавирусом. Он добавил, что, несмотря на сокращение госпитализации и уменьшения числа зараженных, добиться устранения вирус с помощью изоляции не получается.

Малышев посоветовал не отказываться от ношения масок и уточнил, что ношение масок в жару «мягко говоря некомфортно». Кроме того, люди «всегда стремятся куда-нибудь запустить палец», и неважно, есть ли у них перчатки или нет.

Эксперт добавил, что сейчас продолжается еще первая волна, в конце осени-начале зимы ожидается подъем заболеваемости респираторными инфекциями. Он снизится во время каникул, но затем снова вырастет, заявил Малышев и обратил внимание на рост заболеваемости гриппом.