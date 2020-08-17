Российские школьники придумали новые волонтерские проекты

Более трех тысяч школьников приняли участие в работе над волонтерскими проектами в рамках конкурса «Большая перемены». Об этом сообщается в пресс-релизе проекта, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

С 10 по 16 августа в сообществе конкурса для школьников прошла неделя акции «Мы вместе», в рамках которой было разработано 15 волонтерских проектов.

Так, Анастасия Третяк из Ханты-Мансийского автономного округа вместе с командой направления «Твори!» представила на защите проект молодежного волонтерского сообщества «Манифест волонтеров искусства».

«Наш проект направлен на помощь людям в творческой сфере, ведь мы считаем, что им необходима поддержка волонтеров», — рассказала школьница.

Алиса Нефедова из Ульяновской области презентовала проект, направленный на творческую поддержку и развитие навыков детей, оказавшихся в трудном положении. Также участники придумали концепцию интернет-ресурсов, рассказывающих о деятельности добровольцев и истории военных лет.

Конкурс «Большая перемена» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». В конкурсе принимают участие более 1 миллиона учащихся 8-10 классов из всех регионов страны. Цель проекта — дать возможность каждому подростку найти свои сильные стороны и проявить себя.