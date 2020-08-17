Лукашенко призвал думать мозгами вместо iPhone

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал бастующих рабочих думать не iPhone, а мозгами, чтобы не допустить дестабилизации ситуации в стране. Его слова приводит БЕЛТА.

По словам Лукашенко, через средства массовой информации вбрасываются многочисленные фейки, в частности о наличии у него недвижимости и денежных средств.

Белорусский президент заявил, что те, кто найдет его деньги или дома, смогут забрать их себе. Обращаясь к рабочим, он подчеркнул, что в нынешней ситуации необходимо принимать взвешенные решения.

«Думайте! Вы передайте всем, что никто никого уговаривать не будет. Все. Наступил тот рубеж, что если вы его переступите — господь с вами. Если вы вывалите на улицы, мы перетерпим. Если вы пойдете ломить — ответите. Вот вам мужской разговор», — сказал глава государства.

В Белоруссии восьмой день проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. В стране объявили забастовку тысячи работников главных промышленных предприятий страны и поддержали митингующих. В знак протеста против действий властей с государственных телеканалов увольняются сотрудники. Лукашенко назвал забастовки белорусских заводов в республике «ножом в спину» власти.