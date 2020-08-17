Путин поговорил с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщается на сайте Кремля в понедельник, 17 августа.

Главы государств обсудили ситуацию в Сирии и Ливии, а также вопросы отношений между странами, в том числе развитие торгово-экономических связей.

«С учетом возобновления регулярного авиасообщения с Анкарой и Стамбулом, а также курортными районами Турции Владимир Путин подчеркнул важность обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности находящихся в Турции российских граждан», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Президенты договорились усилить сотрудничество между профильными ведомствами в рамках противодействия распространению коронавируса.

До этого Путин и Эрдоган общались 27 июля. Тогда основной темой телефонных переговоров стал конфликт между Арменией и Азербайджаном. Также они уделили внимание ситуации в Сирии и Ливии.