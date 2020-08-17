«Хор Турецкого» и Soprano выступят на юбилейном «Квартирнике Росатома»

В семьдесят пятый день рождения отечественной атомной промышленности — 20 августа 2020 года в 17 часов по московскому времени, «Росатом» организует онлайн-концерт «Квартирник Росатома» на онлайн-площадке atom75.ru для работников, ветеранов отрасли, их семей, жителей атомных городов и ЗАТО и просто любителей музыки и истории. В прямом эфире будут выступать «Хор Турецкого» и арт-группа Soprano. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе госкорпорации. Виртуальное мероприятие будет открыто для всех пользователей интернета — без ограничений.

Во время трансляции будет работать смс-чат, и каждый зритель при желании сможет поздравить коллег и всю отрасль, передать теплые слова и пожелания людям, с которыми когда-то работал или продолжает работать.

«Квартирник Росатома» — уникальный формат онлайн-мероприятия, разработанный госкорпорацией «Росатом» специально по случаю юбилея отрасли. «Росатом» собирает в этот день гостей, чтобы предоставить им редкую возможность совершить путешествие по неизвестным страницам истории атомного проекта СССР, на полтора часа стать частью легендарного Минсредмаша, подчеркнули в пресс-службе «Росатома».

«Квартирник Росатома» станет первым крупным отраслевым событием в рамках юбилейной программы атомной отрасли страны. Он посвящен главным историческим достижениям атомной промышленности. Вместе с ведущим зрители будут вспоминать, как создавался ядерный щит СССР, как строилась первая в мире АЭС, как Россия стала первой и единственной в мире страной — обладательницей атомного ледокольного флота. Во время исторической части мероприятия будут показаны кадры хроники и выступлений ветеранов отрасли. Между экскурсами в историю артисты будут исполнять всеми любимые композиции.

Атомная промышленность — это в первую очередь люди, считают организаторы юбилейных мероприятий. «Росатом» сегодня — это сотни тысяч неравнодушных, увлеченных своим делом людей, которые создавали и продолжают совершенствовать уникальную отрасль, чьими достижениями может гордиться страна.

В 2020 году отмечается 75-летие атомной промышленности. Программа юбилейных мероприятий рассчитана на 75 дней, начиная с 20 августа. За это время пройдут более сотни онлайн- и офлайн-мероприятий разного масштаба, включая концерты, фотовыставки, запуск диджитал-проектов, образовательные и просветительские мероприятия, участником которых может стать каждый житель России. С другими юбилейными мероприятиями можно ознакомиться в календаре событий calendar.atom75.ru.