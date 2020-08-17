Уехавшая в Венецию девушка рассказала об удивляющих итальянцев поступках россиян

Россиянка переехала в Венецию и после долгого проживания там рассказала, какие поступки ее соотечественников могут удивить итальянцев. Этому девушка посвятила отдельный пост на «Пикабу».

По ее словам, ее выводы основаны исключительно на личных наблюдениях и опыте жизни на севере Италии. Она пояснила, что итальянцы работают не в таком режиме, как в России. По ее словам, в университете она впервые увидела, чтобы преподаватель предложил перерыв на кофе после 40 минут лекции. Кроме того, магазины и другие предприятия сферы услуг будут работать круглосуточно, только если в них будут трудиться иностранцы (китайцы, индусы, арабы), пояснила девушка.

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Иммигрантка заметила, что итальянцы не очень любят преодолевать дальние расстояния и для них невообразима 40-минутная прогулка до центра города, тем более в дождь. По ее словам, природные явления могут быть веским аргументом в пользу того, чтобы не прийти на занятия. Автор также вспомнила, как итальянская подруга не захотела купить нужную книгу, так как она была только в книжном в 15 минутах ходьбы.

В еде у итальянцев есть правила, которые россияне не соблюдают, что немало удивляет жителей страны. В частности, она считает, что ее итальянские знакомые осудили бы ее за то, что она запивает мясо кофе, ест сливочную пасту с кетчупом и делает салат из остатков еды в холодильнике, запивая при этом аперолем. «Примерно за все это меня бы линчевали итальянцы, если бы узнали», — уверена автор. По ее словам, местные жители едят только что-то определенное в выбранное время.

Также итальянцы предпочитают всегда быть в компании — друзей или родственников. Чтобы побыть одному, нужна серьезная причина, вроде дополнительной работы или необходимости встретить близкого. «Иногда очень устаю от такой вынужденной социализации нон-стоп», — посетовала она.

В Италии ребенок попадает в первый класс и может ничего не уметь: ни писать, ни читать. По словам автора, для страны это норма. Она также заметила, что часто многие решения детей, даже в подростковом возрасте принимают родители, в особенности матери. Для большинства итальянцев в порядке вещей задумываться о том, чем хочется заняться в жизни, после 25 лет.

Рассказ бывшей соотечественницы вызвал интерес у пользователей русскоязычного портала. Ее пост на «Пикабу» набрал более 10 тысяч лайков.