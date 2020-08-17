Крупнейший в России телескоп модернизируют

Крупнейший в России большой телескоп азимутальный (БТА), расположенный в Специальной астрофизической обсерватории РАН в Карачаево-Черкесии, модернизируют. Об этом в понедельник, 17 августа, рассказал ТАСС заместитель директора обсерватории по научной работе Дмитрий Кудрявцев.

«Работы по развитию инструментов ведутся в САО РАН практически постоянно, их успех в значительной степени определяется наличием дополнительного финансирования. 2019 и 2020 годы оказались успешными: обсерватория получила средства не только на текущую эксплуатацию телескопов, но и реализует два крупных проекта, направленных на их развитие», — отметил он.

Кудрявцев подчеркнул, что планируется закупить как новое оборудование для наблюдений, так и модернизированы некоторые части телескопов.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.