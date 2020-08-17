В Испании рассказали о «производящейся в СССР» вакцине от COVID-19

Главный эпидемиолог Испании, директор испанского координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций Фернандо Симон заявил, что вакцину от коронавируса производят в СССР. Он оговорился во время пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Кроме того, на уровне ЕС (Европейское агентство лекарственных средств) оцениваются другие вакцины, некоторые из них разрабатываются в Европе, другие в США, и которые производятся в Китае и Советском Союзе, если они решат продавать их в Европе»,— заявил Симон, отвечая на вопрос журналиста.

Также он еще раз оговорился во время этой конференции, заговорив об «информации, которая есть о советских исследованиях…».

Президент России Владимир Путин заявил о регистрации первой российской вакцины от коронавируса 11 августа. Он рассказал, что препарат на себе испытала одна из его дочерей. Вакцина станет доступна для граждан с января 2021 года. Вакцинация будет осуществляться только на добровольной основе.