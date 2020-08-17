Контейнерооборот портов Арктического бассейна вырос с начала года

Контейнерооборот портов Арктического бассейна по итогам января-июля 2020 года составил 86,08 тысяч TEU (20-футовых контейнеров), что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 1,8 процента. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Темпы роста контейнерооборота увеличились и находятся на уровне января-марта текущего года. В январе-апреле и январе-мае текущего года отмечалась отрицательная динамика перевалки контейнеров. По итогам 2019 года контейнерооборот Арктического бассейна составил 159,4 тысяч TEU. Контейнерооборот порта Дудинка достиг 62,72 тысяч TEU.

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.