Скандальная «Бизнес молодость» прекратит существование

Скандальный проект «Бизнес молодость», устраивавший тренинги для предпринимателей, прекратит свое существование. Один из основателей проекта Петр Осипов на своей странице в Instagram не стал озвучивать причины закрытия, но пообещал раскрыть детали позже.

«Я закрываю "Бизнес молодость". Этой компании больше не будет», — написал он.

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На сайте самой компании говорится, что это связано с изменениями в стратегии и формированием новой продуктовой линейки. «Все обязательства перед нашими клиентами мы выполним», — говорится в сообщении.

По информации The Bell, сейчас действует ООО «Бизнес молодость ТВ», зарегистрированная в 2016 году после ликвидации «Бизнес молодость». На основателей компании Петра Осипова и Михаила Дашкиева зарегистрированы по семь фирм, причем три из них (ООО «Туннель Софт», ООО «Юрьево» и ООО «Бизнес ресурс») по итогам прошлого года оказались убыточными. Из тех фирм, что есть у Осипова (у него 50 процентов уставного капитала), прибыль приносит только ООО «Бизнес ответ», в 2019-м она заработала 37 миллионов рублей. Полностью Оспипову принадлежат две фирмы: ООО «Основы предпринимательства» и ООО «Знаки», чистый убыток первой составил 121 тысячу рублей, а второй — одну тысячу.

Проект «Бизнес молодость» создан в 2010 году. Как пишет сама компания, за это время через платные программы обучения прошли 300 тысяч участников, создавших с нуля 16 850 бизнесов. В целом за десятилетие у нее сложилась неоднозначная репутация: одни называли «Бизнес молодость» «сектой лохотронщиков», однако у бизнес-сообщества множество почитателей.