В России впервые пройдет онлайн-фестиваль шопинга

В России с 22 по 23 августа впервые пройдет онлайн-фестиваль шопинга IDRF’FEST в формате live commerce при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Гости мероприятия смогут приобрести товары у известных блогеров и производителей, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 18 августа.

Уточняется, что в рамках фестиваля бренды и производители совместно с известными инфлюенсерами на специализированных платформах будут в прямом эфире общаться с аудиторией и продавать товары из эксклюзивных коллекций со скидкой до 70 процентов.

«Live commerce — это модель онлайн-продаж, объединяющая прямое включение продавца или блогера и возможность совершать покупки онлайн. Например, вы смотрите мастер-класс по йоге, где в кадре у тренера есть коврик, кроссовки и эластичная лента, которые вы мгновенно можете заказать, добавив товары в корзину из подборки под видео плеером», — приводятся в сообщении слова организатора IDRF’FEST, руководителя компании 24TTL Юрия Шишкина.

Он подчеркнул, что цель фестиваля — популяризировать новый формат шопинга через live-стримы и оказать поддержку малому и среднему бизнесу. Как отметил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, благодаря этому мероприятию предприниматели получат возможность представить свою продукцию в новом формате.

На онлайн-фестивале IDRF’FEST товары участников будут транслироваться на площадках live стрим партнеров, а также интегрироваться в развлекательно-познавательных включениях 100 известных инфлюенсеров в Instagram, YouTube, TikTok, среди которых стилист Марианна Елисеева, основательница SM Stretching Самира Мустафаева, психолог Лариса Суркова и многие другие.