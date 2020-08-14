Фестиваль Signal опубликовал полный лайн-ап мероприятия. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На главной сцене можно будет услышать таких артистов, как Vladimir Ivkovic, Blawan и Bambounou. Восьмиметровую инсталляцию-телемост с голографическим эффектом присутствия готовит Sila Sveta. На мейне также состоится премьера изоляционного проекта Дельфина «Механический Пес».

На концертной сцене Meadow выступят Shortparis, Mujuice и Kedr Livanskiy. Саб-ивенты будут распределены по дням и сценам, а возможные изменения в составе артистов отразятся в финальном расписании. Среди остальных участников мероприятия — Dr. Rubinstein, IFNX, Bejenec, Bambu, Borys, Dois Peixes, Sofia Rodina, Zots и Nikola Melnikov.

Signal пройдет c 20 по 23 августа на территории арт-парка Никола-Ленивец. Будет сохранен традиционный формат летнего фестиваля: он будет проходить четыре дня на четырех сценах.