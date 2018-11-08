«Пятерочка» и AliExpress объединились перед Всемирным днем шопинга

Торговая сеть «Пятерочка» накануне Всемирного дня шопинга запустила совместную акцию с онлайн-ритейлером AliExpress, участники которой получают скидку при покупках в магазине китайского интернет-гиганта. Об этом сообщили в пресс-службе «Пятерочки».

Акция заключается в следующем: с 8 по 9 ноября при покупке в «Пятерочке» на сумму от 650 рублей покупатель получает чек с промокодом (в последствии QR-код на нем надо будет отсканировать в приложении AliExpress — прим. «Ленты.ру»), предоставляющим скидку, равную тем же 650 рублям, при покупке на AliExpress на сумму 3 тысячи 250 рублей (50 долларов). Купон можно использовать в приложении AliExpress с 8 по 12 ноября 2018 года.

«Выбор AliExpress для очередного партнерства объясняется просто: "Пятерочка" лидер российского ритейла, а AliExpress — одна из крупнейших интернет-платформ», — прокомментировала директор по маркетингу торговой сети «Пятерочка» Александра Калюкина. «Мы хотим, чтобы каждый поход в магазин не только давал возможность приобрести качественные и свежие продукты, но и одновременно развлекал», — сказала она.

В свою очередь в AliExpress отметили, что сотрудничество с «Пятерочкой» в таком формате будет первым подобным опытом, и выразили уверенность в успехе начинания. «Особенно важно, что мы запускаем кампанию в преддверии нашей крупнейшей распродажи — Всемирного дня шоппинга 11 ноября», — заявил Олег Лебедев, директор по маркетингу AliExpress и Tmall в России. «Мы всегда рады давать покупателям дополнительные возможности, скидки, чтобы даже ежедневный шоппинг вызывал самые приятные эмоции и ассоциации — именно в этом мы видим свою задачу», — подчеркнул он.

Последнее время «Пятерочка» отличается интересными решениями в области маркетинга. Летняя программа лояльности «Большой Футбол», коллаборация с Marvel, совместная акция с Lay’s и Ольгой Бузовой. Новая активация с AliExpress — очередной шаг торговой сети к достижению своей цели: стать ближе к потребителю не только географически, но и эмоционально.