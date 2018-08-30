«Пятерочка» решила нажиться на пенсионерах

Крупнейшая торговая сеть России X5 Retail Group сохранит скидки, акции и бонусы в своих магазинах (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») для всех пенсионеров — компания проигнорирует повышение пенсионного возраста. Об этом говорится в письме компании в адрес партии «Единая Россия», передает РБК.

Таким образом, все льготы для граждан уже предпенсионного возраста будут сохранены наравне с гражданами нового пенсионного возраста. Более того, в компании планируют создать новые рабочие места для россиян старше 50 лет. На какие должности смогут претендовать такие сотрудники, не уточняется.

Материалы по теме Путин смягчил пенсионную реформу Президент дал поблажки всем, и особенно женщинам. Это будет дорого

Торговая сеть утверждает, что только по итогам 2017 года в магазинах компании пенсионеры сэкономили в общей сложности семь миллиардов рублей.

Скидки в зависимости от бренда магазина колеблются в диапазоне от 5 до 10 процентов. Представители главного конкурента X5 — торговой сети «Магнит» — отказались говорить о планах в отношении граждан предпенсионного возраста. В компании настаивают, что у них действуют регулярные бонусные программы для пенсионеров, об изменениях в торговой сети говорить отказались.

Президент России Владимир Путин в среду, 29 августа, обратился к россиянам в связи с повышением пенсионного возраста. Глава государства объяснил необходимость этой меры, а также рассказал о предлагаемом им смягчении реформы. В частности, пенсионный возраст для женщин будет повышен не на восемь лет, как предлагало правительство, а на пять.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!