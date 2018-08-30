«Пятерочка» решила нажиться на пенсионерах

Крупнейшая торговая сеть России X5 Retail Group сохранит скидки, акции и бонусы в своих магазинах (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») для всех пенсионеров — компания проигнорирует повышение пенсионного возраста. Об этом говорится в письме компании в адрес партии «Единая Россия», передает РБК.
Таким образом, все льготы для граждан уже предпенсионного возраста будут сохранены наравне с гражданами нового пенсионного возраста. Более того, в компании планируют создать новые рабочие места для россиян старше 50 лет. На какие должности смогут претендовать такие сотрудники, не уточняется.
Торговая сеть утверждает, что только по итогам 2017 года в магазинах компании пенсионеры сэкономили в общей сложности семь миллиардов рублей.
Скидки в зависимости от бренда магазина колеблются в диапазоне от 5 до 10 процентов. Представители главного конкурента X5 — торговой сети «Магнит» — отказались говорить о планах в отношении граждан предпенсионного возраста. В компании настаивают, что у них действуют регулярные бонусные программы для пенсионеров, об изменениях в торговой сети говорить отказались.
Президент России Владимир Путин в среду, 29 августа, обратился к россиянам в связи с повышением пенсионного возраста. Глава государства объяснил необходимость этой меры, а также рассказал о предлагаемом им смягчении реформы. В частности, пенсионный возраст для женщин будет повышен не на восемь лет, как предлагало правительство, а на пять.