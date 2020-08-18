Стала известна судьба отобранного младенца у размахивавших им россиян

Отобранную у родителей двухмесячную девочку, которой размахивал отец на видео, возможно, передадут бабушке и дедушке. Об их готовности взять младенца под опеку рассказала уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова, сообщает «Москва 24».

Детский омбудсмен уточнила, что во время осмотра на теле девочки врачи не нашли повреждений, угрожающих жизни и здоровью. Затем встал вопрос о ее судьбе и возможной передаче в органы опеки.

Ранее стало известно, что в крови мужчины были обнаружены следы наркотиков. В ходе проверки у пары нашли вещество растительного происхождения, предположительно, марихуану, и приспособление для ее употребления. Родители, 35-летний москвич и 27-летняя уроженка Белгорода, задержаны на десять суток по обвинению в неповиновении полиции.

Родители отдыхали с ребенком в Ажекском экопарке в Сочи и жили там в палатке. 15 августа отец выложил в своем Instagram видео, как он жонглирует маленькой дочерью, держит ее за ногу вниз головой и качает в разные стороны. Свой поступок он объяснил тем, что у него свои представления об обращении с детьми, и что от таких упражнений лучше развиваются детские кости и суставы.