Бывший игрок «Ахмата» рассказал о страхе перед охраной Кадырова

Бывший вратарь грозненского «Ахмата» Андрей Дикань рассказал о страхе перед охраной главы Чечни Рамзана Кадырова. Его слова приводит DynamoKiev.ua.

Дикань вспомнил, что Кадыров часто приходил на тренировки команды с охраной. «Тренировка могла остановиться в любой момент. Понятно, что он другого склада человек. Побаивались его охраны. Там такие ребята. Если приходили играть на бильярде, то все доставали оружие и клали на стол», — добавил он. Футболист также отметил, что на тот момент жил в Кисловодске, а не в Грозном.

Дикань выступал за «Ахмат» с 2009-го по 2010 год. В составе команды он принял участие в 47 матчах. Голкипер также известен выступлениями за «Кубань», московский «Спартак» и «Краснодар».

В декабре 2019-го Кадыров признался, что перестал посещать домашние матчи «Ахмата» из-за поведения болельщиков. Он заявил об обиде на болеющих по указке фанатов. «Ахмат» финансируется «Фондом имени Ахмата Кадырова».