Кадыров заявил об обиде на болеющих по указке фанатов «Ахмата»

Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что перестал посещать домашние матчи грозненского «Ахмата» из-за поведения болельщиков. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции, которую транслировал ЧГТРК «Грозный».

Кадыров заявил, что ему бывает «очень обидно», когда он наблюдает за фанатами грозненского клуба. «Они так болеют, как будто я их заставляю», — подчеркнул чеченский лидер. Издание «Кавказский узел» в апреле утверждало о том, что работники бюджетной сферы поддерживают «Ахмат» по указке властей.

Кадыров известен своим пристрастием к футболу. В 2013 году политик бурно отреагировал на решение арбитра в матче чемпионата России. Он воспользовался микрофоном и оскорбил судью.

«Ахмат» финансируется «Фондом имени Ахмата Кадырова». В 2011-м клуб получил стадион «Ахмат Арена», рассчитанный на 30 тысяч зрителей. С 1958 по 2017 год клуб назывался «Терек».

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