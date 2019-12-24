Спорт
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем Instagram
Челси
Лондон
26 декабря
Начало в 18:00 (МСК)
Саутгемптон
Саутгемптон
Англия - Премьер-лига • 19-й тур
Лестер Сити
Лестер
26 декабря
Начало в 23:00 (МСК)
Ливерпуль
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига • 19-й тур
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
27 декабря
Начало в 22:45 (МСК)
Манчестер Сити
Манчестер
Англия - Премьер-лига • 19-й тур
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
28 декабря
Начало в 18:00 (МСК)
Эвертон
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига • 20-й тур
Последние новости
Адвокат Трампа назвал послов США на Украине ставленниками Сороса
Власти Петербурга отказались от парада в годовщину снятия блокады
В России подорожали елочные игрушки
Пенсионерка отдала мошеннику 4 миллиона рублей после обещания приехать в Москву 
Озоновый слой оказался серьезно поврежден
Стало известно о долге Бузовой за услуги ЖКХ
Создательница «Ведьмака» ответила на критику сериала
Тигр в зоопарке попытался напасть на ребенка и попал на видео
В России захотели сделать обязательной эвакуацию населения в зонах ЧС
Россияне назвали рейсы с самым высоким риском потери багажа
Новости партнеров

Кадыров заявил об обиде на болеющих по указке фанатов «Ахмата»

Перейти в «Мою Ленту»
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что перестал посещать домашние матчи грозненского «Ахмата» из-за поведения болельщиков. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции, которую транслировал ЧГТРК «Грозный».

Кадыров заявил, что ему бывает «очень обидно», когда он наблюдает за фанатами грозненского клуба. «Они так болеют, как будто я их заставляю», — подчеркнул чеченский лидер. Издание «Кавказский узел» в апреле утверждало о том, что работники бюджетной сферы поддерживают «Ахмат» по указке властей.

Кадыров известен своим пристрастием к футболу. В 2013 году политик бурно отреагировал на решение арбитра в матче чемпионата России. Он воспользовался микрофоном и оскорбил судью.

«Ахмат» финансируется «Фондом имени Ахмата Кадырова». В 2011-м клуб получил стадион «Ахмат Арена», рассчитанный на 30 тысяч зрителей. С 1958 по 2017 год клуб назывался «Терек».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Власти Чечни отреагировали на огласку принудительной явки на матчи "Ахмата"
Кадыров дал оценку судейству на матче «Ахмата» с «Зенитом»
«Ахмат» разобрался с оскорбившим судью сотрудником
Кадыров объяснил переименование «Терека» в «Ахмат»
Другие материалы рубрики
Спорт00:03Сегодня

Месть бывших

«Челси» наказал своего прежнего наставника Моуринью, а «Сити» разобрался с «Лестером» — главное в туре АПЛ
09:47Сегодня

Соперник Макгрегора ответил на обвинения в согласии «лечь» в бою с ирландцем

07:50Сегодня

Российский чемпион мира назвал мотивацию для выступления под нейтральным флагом

06:20Сегодня

Кадыров оценил шансы на победу в бою против Емельяненко

Спорт00:0223 декабря
Александра Трусова

«Им аплодирует весь мир»

Рекорды Трусовой, триумф и уход Загитовой: чем запомнится 2019 год в фигурном катании
03:23Сегодня

Уткин высказался о Сталине картинкой с испражняющейся собакой

23:4123 декабря

Гол бывшего игрока «Анжи» признан лучшим в туре АПЛ

22:5923 декабря

В Швейцарии перепутали гимн России перед началом матча КХЛ

Спорт00:0221 декабря
Виктор Нечаев (номер 10)

«Я сжег советский паспорт»

Как первый русский хоккеист НХЛ сбежал из СССР и покорил Америку
21:3223 декабря

Вратарь худшей команды АПЛ совершил лучший сейв тура АПЛ

20:5523 декабря

Кадыров призвал всех спортсменов объединиться против политики США

20:1323 декабря

Названа сборная недели АПЛ

Россия
В России захотели сделать обязательной эвакуацию населения в зонах ЧС
Никита Медведев и его мама«Никита еще никогда не видел новогоднюю елку»
Мама отдаст малышу костный мозг, но до операции еще нужно дожить. Ему нужна ваша помощь
Правила посещения пациентов в российских больницах изменятся
Север помнит
Как в далеком российском селе годами воспитывают из мальчиков суровых мужчин
Стало известно о состоянии пилота разбившегося Су-57 в Хабаровском крае
Борис Березовский«Что Лужков, что Березовский — это пацаны те еще»
Мочилово, водка и борьба за миллиарды: кто и как пытался получить власть в Госдуме 20 лет назад
Врачи оказались бессильны перед традиционным атрибутом новогоднего стола
Все материалы
Мир
«Уходит то, за что умирали мои предки»
За два века японские христиане создали собственную веру. Почему сегодня она никому не нужна?
Адвокат Трампа назвал послов США на Украине ставленниками Сороса
Балканская Чечня
Ислам, клубы и любовь к Клинтону. Как живет Косово — непризнанное государство в центре Европы
Армия Сирии заняла стратегически важную деревню
Ким за Кимом
Вожди правят Северной Кореей даже после смерти. Их боятся и почитают уже 80 лет
Жители бывшей столицы ИГ впервые пообщались с российскими журналистами
A Sri Lankan Buddhist monk shouts slogans outside the Indian High Commission to Sri Lanka during a protest in Colombo March 20, 2013. Buddhist monks protested since Tuesday against two separate attacks on Sri Lankan Buddhist monks who were in Chennai for education visits, and demanded the Indian government to take action on these attacks, according to the demonstrators. REUTERS/Dinuka Liyanawatte (SRI LANKA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST RELIGION) - GM1E93K18HZ01Пробуддились
Буддисты взялись за оружие и громят мечети. За что они возненавидели мусульман?
Все материалы
Бывший СССР
Возмущавшийся маленькой зарплатой украинский министр получил меньше своих замов
Никол ПашинянБархатные полумеры
Революция в Армении должна была изменить страну. Почему чуда не произошло?
Президент Азербайджана назвал невозможным вступление в ЕС
Обреченное восстание
Агенты СССР хотели устроить в Эстонии революцию. Бунт жестоко подавили
СБУ прокомментировала сообщение о расстреле офицеров в Закарпатье
Капитан Акула против педофилов
Бывший советский офицер раскрыл растлителей детей в правительстве Латвии. Но виновные избежали суда
Опергруппу СБУ расстреляли в Закарпатье
Все материалы
Экономика
Названы лучшие китайские фейерверки
Обошлось
Третья газовая война откладывается. Россия и Украина договорились о транзите в Европу
Названа доля подделок в российских ТЦ
Не в этот раз
В России предложили сделать 31 декабря выходным. Но не в этом году
Состоятельность россиян оценят по-новому
Михаил ГуцериевЧужая игра
С чем связаны обыски в компаниях Михаила Гуцериева
Назван лучший российский майонез
Все материалы
Силовые структуры
Московская школьница приняла таблетку от головной боли и умерла
Сергей Ряховский«Я еще вернусь»
Российский маньяк-великан пытал жертв и рубил им головы. Убийцы боялись сидеть с ним в одной камере
Тела двух убитых обнаружили в колодце в Новой Москве
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
На московской свадьбе открыли стрельбу
Раскрыта личность «лубянского стрелка»
Он учился стрелять в плаще с капюшоном и был одиночкой. О его занятиях не знала даже мать
Задержанных после избиения полицейских российских школьников отпустили по домам
Все материалы
Наука и техника
Появились подробности крушения Су-57 в Хабаровском крае
Через хребет
На что способен первый в мире гнущийся телефон: обзор Samsung Galaxy Fold
Истребитель Су-57 разбился в Хабаровском крае
Тяжелая ракета-носитель Atlas V с космическим кораблем Boeing StarlinerНАСА запустило Starliner к МКС
Россия теряет монополию в космосе: США отказываются от «Союз МС»
Раскрыта загадка строительства древних каменных монументов
Сквозь горизонт
Гибрид свиньи с обезьяной, фото черной дыры и другие главные открытия 2019 года
Huawei создаст «убийцу» YouTube и других сервисов Google
Все материалы
Спорт
Кадыров заявил об обиде на болеющих по указке фанатов «Ахмата»
Месть бывших
«Челси» наказал своего прежнего наставника Моуринью, а «Сити» разобрался с «Лестером» — главное в туре АПЛ
Соперник Макгрегора ответил на обвинения в согласии «лечь» в бою с ирландцем
Александра Трусова«Им аплодирует весь мир»
Рекорды Трусовой, триумф и уход Загитовой: чем запомнится 2019 год в фигурном катании
Российский чемпион мира назвал мотивацию для выступления под нейтральным флагом
Виктор Нечаев (номер 10)«Я сжег советский паспорт»
Как первый русский хоккеист НХЛ сбежал из СССР и покорил Америку
Кадыров оценил шансы на победу в бою против Емельяненко
Все материалы
Культура
Противником Оксимирона в первом за два года баттле стал малоизвестный писатель
Гей, славяне
Чернокожие эльфы и магические оргии в главном фэнтези сезона: стоит ли смотреть «Ведьмака»
В «Современнике» назвали причину госпитализации Волчек
Смотрите это немедленно
На этих фильмах выросло целое поколение: 50 лучших картин десятилетия
Галина Волчек попала в реанимацию
«Он боялся охлаждения любовной лихорадки»
Как Лев Толстой страдал от любви и доводил невесту до слез
Джеки Чан чуть не умер во время съемки сцены с перестрелкой
Все материалы
Интернет и СМИ
Исполнительница роли самой сильной женщины покорила зрителей откровенным нарядом
Война на два фронта
 
Телеведущая Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию на груди
Призраки уходящих эпох
Неумолимый ход времени глазами лучших фотографов мира
Невесту пристыдили за пивные бутылки на фотографии
Анастасия Заворотнюк Пир во время чумы
Как журналисты хоронили знаменитостей, юмор и свободу слова: главные медиаскандалы 2019 года
Перебравшаяся в США россиянка стала безработной, успешной и счастливой
Все материалы
Ценности
Дети состоятельных родителей показали роскошную жизнь к празднику
Ковбой в Белом доме
Горы дорогих нарядов, украшений и машин: роскошная жизнь Рейгана и его жены
Телеведущую осудили за слишком глубокое декольте
Раздутая красота
Зачем женщины веками царапали, кусали и прокалывали губы
46-летняя бывшая супермодель опубликовала откровенное фото в ванне
БейонсеБлиже к коже
Человечество изобрело перчатки для работы и войны. И сделало из них сексуальный фетиш
Отец с сыном смастерили копию Lamborghini и получили взамен настоящую
Все материалы
Путешествия
Россияне назвали рейсы с самым высоким риском потери багажа
Египетская сила
Чудаки, пирамиды и сплошной обман. Чего ждать от Египта российскому туристу?
Авиакомпания отказалась делить пассажиров на мужчин и женщин
Далеко и надолго
Новый плацкарт, повышение цен и отмена виз. Что ждет российских туристов в 2020 году?
Отказавшихся спасти жизнь пенсионеру сотрудников отеля публично пристыдили
Великая матерая земля
200 лет назад русские открыли Антарктиду. Почему в Америке до сих пор сомневаются в этом?
Россияне перечислили вызывающие желание вернуться страны
Все материалы
Из жизни
Тигр в зоопарке попытался напасть на ребенка и попал на видео
«Станешь десятой женой и будешь жить в гареме»
История россиянки, которая ради любви переехала в Иран
Паб предложил посетителям лизать замороженное пиво
Дора Штраух и Фридрих Риттер«С последним вздохом я тебя проклинаю»
Семейная пара сбежала от всего мира на таинственный остров. Их идиллия превратилась в кошмар
Голодный крокодил вспорол живот убегающей от него зебре
«Нас считали дешевой рабочей силой»
История россиянки о работе гувернанткой и сиделкой в Германии
Девушка купила возлюбленному подарок на Рождество и случайно раскрыла его тайну
Все материалы
Как и на чем перевозят очень большие грузы: видео
Семь примеров того, кто, зачем и куда транспортирует многотонные сверхгабаритные грузы
Mercedes-Benz GLB
Тест компактного семиместного кроссовера Mercedes-Benz
Лучшие двигатели года
Рядные «шестёрки», корейский турбомотор и смол-блок Chevrolet
Быстрейший внедорожник в мире
Видео: Bentley Bentayga — новая версия Speed, которая обгоняет спорткары
Объявлена стоимость кроссовера Kia Seltos для России
В России выставили на продажу редчайший прототип пикапа ГАЗ
Почти 80 тысяч российских Renault Kaptur отправят в ремонт
Все материалы
Дом
Стало известно о долге Бузовой за услуги ЖКХ
Высший пилотаж
Как выглядит неизвестная Москва с дрона
Москвичам посоветовали избавляться от квартир
Житья не стало
Россию ждет дефицит квартир. Что заставит россиян снимать, а не покупать их
Квартиры в Москве рекордно подорожали
Гнут свою линию
Где искать лучшие здания 2019 года: от Гарварда до Якутска
Многоэтажку в российском городе затопило из-за отсутствия крыши
Все материалы
Нацпроекты
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Навели мосты
В России построят гигантский мост на Крайнем Севере. Этот мегапроект откладывали 40 лет
Дорогая дорога
Путин запустил главную мегатрассу России. Она обошлась в 520 миллиардов рублей
Роструд назвал способ сделать 31 декабря выходным
Россияне захотели больше отдыхать. Власти объяснили, как этого добиться
Россиянкам разрешат быстрее тратить маткапитал
Россиянам захотели запретить сжигать непереработанный мусор
Перенесшим инфаркты и инсульты россиянам начнут выдавать бесплатные лекарства
Все материалы