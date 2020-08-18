Еще один российский индустриальный парк получит миллиарды рублей

В димитровградский индустриальный парк (ДИП) «Мастер» вложат около 1,9 миллиарда рублей. В ближайшие годы планируется создать порядка 2120 новых рабочих мест, сообщает портал 73online.

«Уже сейчас по тем проектам, которые запущены или готовятся к запуску, создано более 1500 новых рабочих мест», — отметил председатель регионального правительства Александр Смекалин.

Уточняется, что развитие парка «Мастер» стало возможно благодаря региональному финансированию и субсидиям из федерального бюджета. В 2019 году региональные власти выделили 44 миллиона рублей на развитие инфраструктуры парка. В этом году сумму предполагается увеличить до 100 миллионов рублей. Кроме того, «Мастер» вошел в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.