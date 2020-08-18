МВД Белоруссии опровергло награждение силовиков за разгон протестов

МВД Белоруссии прокомментировало сообщение о награждении милиционеров. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве опровергли связь массового награждения силовиков президентом страны Александром Лукашенко с их действиями при разгоне массовых протестов. В министерстве пояснили, что документы о награждении были направлены в правительство еще в марте.

Ранее Лукашенко подписал указ о награждении более 300 представителей силовых ведомств медалью «За безупречную службу» трех степеней.

В Белоруссии девятый день проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. В стране объявили забастовку тысячи работников главных промышленных предприятий страны и поддержали митингующих. В знак протеста против действий властей с государственных телеканалов увольняются сотрудники. Лукашенко назвал забастовки «ножом в спину» власти.