Российских школьников обучат азам востребованных IT-специальностей

Детский технопарк «Кванториум» в Курганской области обучит сотню школьников азам востребованных IT-специальностей. Вместе с наставниками дети будут работать по четырем направлениям — «виртуальные миры», «инженерные и инженерно-биологические системы», «исследовательский/естественнонаучный трек», «картография и урбанистика». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Это, в первую очередь, инновационная образовательная среда, которая позволяет участникам получить новый опыт и освоить востребованные в современном мире компетенции», — сказал директор технопарка Александр Мехнин. Занятия обещают проводить с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике коронавируса.

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.