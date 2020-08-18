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Первый открытый межзвездный объект вновь стал загадочным

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Изображение: NASA

Астрономы Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в США опровергли версию, согласно которой первый открытый межзвездный астероид Оумуамуа состоит из водородного льда. Эта гипотеза, предложенная в 2020 году учеными Дэриллом Селигманом (Darryl Seligman) и Грегори Лафлином (Gregory Laughlin), объясняла загадочное поведение объекта и его вытянутую плоскую форму и стала одной из самых правдоподобных версий происхождения небесного тела. О новом исследовании сообщается в статье, опубликованной в The Astrophysical Journal.

Селигман и Лафлин, основываясь на данных космического телескопа Спитцер, предположили, что Оумуамуа представляет собой темный водородный «айсберг». Этот лед неразличим для обычных астрономических инструментов, поэтому его активное таяние и выбросы газа, по мнению исследователей, остались необнаружимыми, что объясняло странное ускорение астероида, когда тот покидал Солнечную систему. Однако эта версия основана на гипотетической возможности формирования водородного льда в плотных молекулярных облаках, например, в W51, который находится в 17 тысячах световых лет от Земли.

Однако у других ученых возникли сомнения, могут ли такие водородные айсберги пережить полет в течение сотни миллионов лет. Согласно результатам исследования, наиболее разрушительное влияние на такие небесные тела оказывает звездный свет. Водородный лед может испариться еще до выхода объекта в межзвездную среду, что опровергает гипотезу Селигмана и Лафлина, делая поведение Оумуамуа вновь необъяснимым.

Оумуамуа — первый межзвездный объект, который удалось обнаружить человеку. Астероид найден 19 октября 2017 года на расстоянии 0,25 астрономической единицы от Земли (четверть расстояния между Солнцем и Землей). Когда объект начал покидать Солнечную систему, его скорость неожиданно увеличилась, а не замедлилась, как прогнозировали астрономы.

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