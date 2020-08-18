Российские Т-72Б3 нырнули на глубину пять метров

Экипажи танков Т-72Б3 в ходе учений на полигоне Юргинский форсировали реку Томь, максимальная глубина которой достигает почти пять метров. Соответствующее видео опубликовала «Звезда».

Согласно телеканалу, российские танки нырнули в реку и двигались по ее дну, для чего ориентировались по приборам, которые не позволяли допускать резких остановок и поворотов.

Всего в учениях по преодолению водной преграды вместе с 500 военнослужащими было задействовано около 40 единиц бронированной техники, например, боевая машина пехоты БМП-2 и танк Т-72Б3.

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В июле более полутысячи танкистов Центрального военного округа освоили подводное вождение в танках Т-72Б3 в Оренбургской области.

В апреле «Укроборонпром» опубликовал на YouTube видео подводных испытаний модернизированного танка Т-72, проводимых Киевским бронетанковым заводом совместно со специалистами Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники. Тогда боевую машину погрузили в водоем на глубину пять метров, где она успешно преодолела десятиметровую дистанцию.