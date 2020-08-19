Джо Байден официально стал кандидатом в президенты США

Демократическая партия США утвердила своим кандидатом в президенты на предстоящих выборах Джозефа Байдена. Решение принято на общенациональном съезде в Милуоки, штат Висконсин. Об этом сообщает ТАСС

Голосование проходило в виртуальном формате из-за пандемии коронавируса. Представители делегаций американских штатов и заморских территорий поочередно объявляли о том, за кого их делегаты отдают свои голоса - за Байдена или его главного соперника — сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, вышедшего из внутрипартийной гонки в апреле.

Байден перешагнул минимально необходимый порог голосов (2 374), когда свое решение огласили представители от штата Северная Каролина. В общей сложности он получил более 3 550 голосов, Сандерс - свыше 1 150. Последними выступили представители Делавэра, где Байден прожил большую часть жизни.

Ранее данные социологического опроса показали, что действующий президент США Дональд Трамп заметно сократил отставание по популярности среди избирателей от Джо Байдена, набрав 46 процентов голосов. Однако его соперник сохранил лидерство: за демократов готовы отдать голоса 50 процентов респондентов.

Выборы в США намечены на 3 ноября 2020 года.