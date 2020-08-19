Глава белорусских пограничников заявил о возможных провокациях

Глава Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил о возможных провокациях. Обращение опубликовано на сайте ведомства.

Он заявил, что обстановка на границе стабильная. Пограничники не должны допустить в страну оружие, взрывчатку, наркотики или «преступные элементы». «Именно в этот период могут активизироваться противоправные группировки, возможны разного рода провокации. В том числе и в отношении пограничников. Будьте особенно бдительны», — заявил Лаппо.

Председатель Госпогранкомитета добавил, что пограничники давали присягу народу, и выразил уверенность, что каждый «до конца с честью выполнит свой долг». «Мы должны быть едины от солдата до генерала», — призвал он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал усилить охрану государственных границ страны по всему периметру, поскольку, по его словам, из-за рубежа поступает финансирование протестующим. Кроме того, необходимо пресекать проникновение «из других стран боевиков, оружия, боеприпасов», заявил Лукашенко на заседании Совбеза.

В Белоруссии больше недели продолжаются массовые протесты из-за президентских выборов 9 августа, на которых Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80 процентов голосов. Митинги жестко разгонялись с помощью спецсредств, известно о четырех погибших.