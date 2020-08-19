Российские компании вышли на международный рынок благодаря нацпроекту

«Центр поддержки экспорта» в Татарстане вывела на экспорт 115 региональных компаний с 2012 года. Благодаря этому было заключено контрактов на общую сумму 25 миллионов долларов, передает «Россия-Онлайн» со ссылкой на главу Минэкономики республики Мидхата Шагиахметова.

По словам главы ведомства, центр уже восемь лет занимается поиском новых рынков и направлений сбыта для продукции местных товаропроизводителей. Кроме того, развитию предпринимательства в республике активно помогает национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Участие в Интернет-торговле позволяет нашим производителям найти покупателей за пределами республики и страны. Кризис, вызванный пандемией, ускорил темпы освоения этой сферы татарстанскими компаниями и сделал эту сферу одним из доходных каналов сбыта», — рассказал Шагиахметова.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.